Olimpiadi | Pd Lombardia | ' stanziamento 1 mld segnale da Governo'

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - Lo stanziamento di un miliardo di euro per le opere connesse alle Olimpiadi invernali 2026 da parte del Governo "è un grande segnale per la montagna lombarda e per il futuro dell'intera Regione". Lo affermano il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul e il consigliere regionale Raffaele Straniero a proposito della conclusione dell'iter del decreto con cui il Governo assegna un miliardo di euro alle regioni Lombardia e Veneto e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le opere infrastrutturali connesse alle Olimpiadi invernali 2026. "Alla soddisfazione per il risultato raggiunto si aggiunge l'auspicio che sia un'occasione di rilancio per un territorio che è parte fondamentale della nostra regione e le Olimpiadi lo ..."

