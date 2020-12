Ok della Giunta comunale Napoli “Sarà Stadio Diego Armando Maradona” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Napoli (ITALPRESS) – “Con una delibera approvata oggi, lo Stadio è stato intitolato a Diego Armando Maradona. La delibera è stata proposta dal sindaco, Luigi de Magistris, dall'assessore alla Toponomastica, Alessandra Clemente, e firmata da tutta la Giunta comunale, che si è riunita a Palazzo San Giacomo”. Lo rende noto il Comune di Napoli. Poco prima della seduta di Giunta, la Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina aveva approvato la proposta del Sindaco, dell'Assessore alla Toponomastica e della Giunta comunale di intitolazione dello Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona con la denominazione “Stadio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)(ITALPRESS) – “Con una delibera approvata oggi, loè stato intitolato aMaradona. La delibera è stata proposta dal sindaco, Luigi de Magistris, dall'assessore alla Toponomastica, Alessandra Clemente, e firmata da tutta la, che si è riunita a Palazzo San Giacomo”. Lo rende noto il Comune di. Poco primaseduta di, la Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina aveva approvato la proposta del Sindaco, dell'Assessore alla Toponomastica edi intitolazione delloSan Paolo aMaradona con la denominazione “...

matteosalvinimi : Approvato dalla Corte dei Conti il piano di Riequilibrio del Comune di #Alessandria: un premio al lavoro di sindaco… - SkyTG24 : Napoli, arriva l'ok della giunta: San Paolo diventa stadio Maradona - ItalianAirForce : Oggi la Sacra Effige della #MadonnadiLoreto è giunta alla circoscrizione aeroportuale di Pisa per continuare il suo… - Agenparl : xCalabria, Bevacqua (Pd): settore della forestazione allo sbando per Giunta regionale inadeguata (1) - - Italpress : Ok Giunta comunale Napoli “Sarà Stadio Diego Armando Maradona” -