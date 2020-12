Oh Santa | il nuovo singolo natalizio di Mariah Carey | Ariana Grande e Jennifer Hudson

Leggi su biccy

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La regina del Natale è tornata ine insieme a quella che per anni è stata dipinta come la sua “nemica”. Stamaniha rilasciato ‘Oh‘ ft. A poche ore dalla sua pubblicazione il pezzo è già entrato nella top 20 di iTunes USA e potrebbe ostacolare la n°1 che Swimming In The Stars di Britney Spears cerca di conquistare. DARK GREEN UPDATE FOR SWIMMING IN THE STARS. ALMOST #1!!! pic.twitter.com/KasF5ScpWj — Britney Fan (@BritneyHiatus) December 4, 2020 ’s gonna come and make him mine this Christmas ’s gonna come and make him mine Ho Ho Ho ’s gonna come and make him mine this Christmas night #Ohwith my amazingly talented and beautiful friends @IAMJHUD and ...