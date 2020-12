Nuovo palazzo provinciale ai Piani di Bolzano: pubblicato il bando (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ stato pubblicato sul portale web degli appalti pubblici il bando per la costruzione a mezzo di un partenariato pubblico/privato (PPP) del Nuovo palazzo per uffici della Provincia che sorgerà in via Canonico Michael Gamper ai Piani di Bolzano. I promotori privati potranno presentare le loro offerte entro le ore 12 del 21 aprile 2021. L’importo a base d’asta per l’opera ammonta a circa 113 milioni di euro. “Si tratta di un investimento importante che avrà ricadute positive per l’economia locale, contribuendo a dare lavoro ed a mettere in moto il ciclo dell’attività edilizia di ditte, e quella di artigiani e professionisti”, fa presente l’assessore provinciale all’edilizia pubblica Massimo Bessone. Il promotore privato che andrà a costruire il Nuovo ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ statosul portale web degli appalti pubblici ilper la costruzione a mezzo di un partenariato pubblico/privato (PPP) delper uffici della Provincia che sorgerà in via Canonico Michael Gamper aidi. I promotori privati potranno presentare le loro offerte entro le ore 12 del 21 aprile 2021. L’importo a base d’asta per l’opera ammonta a circa 113 milioni di euro. “Si tratta di un investimento importante che avrà ricadute positive per l’economia locale, contribuendo a dare lavoro ed a mettere in moto il ciclo dell’attività edilizia di ditte, e quella di artigiani e professionisti”, fa presente l’assessoreall’edilizia pubblica Massimo Bessone. Il promotore privato che andrà a costruire il...

E' stato pubblicato sul portale web degli appalti pubblici il bando per la costruzione a mezzo di un partenariato pubblico/privato (PPP) del nuovo palazzo per ...

