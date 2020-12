Nuovo Dpcm: nessuna deroga per Natale: pronto esodo di milioni di italiani (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nel Nuovo decreto Natale firmato da Conte si impone il divieto degli spostamenti tra regioni tra il 25-26 dicembre e a ridosso del Capodanno. Divieto degli spostamenti: pronti all’esodo del 18-19 dicembre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Neldecretofirmato da Conte si impone il divieto degli spostamenti tra regioni tra il 25-26 dicembre e a ridosso del Capodanno. Divieto degli spostamenti: pronti all’del 18-19 dicembre su Notizie.it.

