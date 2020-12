Nuovo Dpcm Natale | ecco cosa prevede

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il. Nella conferenza stampa di ieri ne ha spiegato i punti. “In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni ma solo una forte raccomandazione: non ricevere a casa persone non conviventi, soprattutto in queste occasioni”. E poi: “La cautela è essenziale per proteggere i nostri cari, in particolare i più anziani”. Lo dice il premier Giuseppe Conte. “Ci saranno ulteriori restrizioni nel periodo 21 dicembre 6 gennaio. Vietati tutti gli spostamenti tra Regioni anche per raggiungere le seconde case. A, Santo Stefano e primo gennaio anche vietati gli spostamenti da un comune all’altro”. Gli spostamenti saranno consentiti solo per “motivi di lavoro, salute e necessità e nei casi di necessità ricorre ...