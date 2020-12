Nuovo DPCM | Fontana lancia l’allarme | “Il 20 dicembre può essere il giorno di una nuova ‘fuga’ dal Nord”

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilfa già discutere, in particolare per la misura introdotta sullo stop agli spostamenti da una regione all'altra per il periodo natalizio, anche per raggiungere le seconde case. L'articolo .

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - artnewsit : #Covid, in vigore il nuovo #dpcm: dagli spostamenti alle scuole #Conte spiega tutte le restrizioni… - EsaLamorte : RT @Drittorovescio_: 'Le parole di Conte sono prive di senso' Maurizio Belpietro commenta il nuovo #Dpcm a #Drittoerovescio -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

In questo tempo di attesa, ma anche di possibilità, il teatro, come tutte le arti, può essere capace di rispondere a questa crisi in modo responsabile. Come a Ravenna dove il Teatro Rasi ha mantenuto ...Coronavirus, entra oggi in vigore il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte: ecco come cambiano le restrizioni ...