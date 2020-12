Nuovo Dpcm | ecco cosa e come cambia da oggi il quotidiano nelle Regioni differenziate per colore

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Dunque daè in vigore il, firmato dal premier Conte, volto a fronteggiare l’emergenza da coronavirus, attraverso severe restrizioni – alcuneper il ‘’ di regione – che caratterizzeranno così le imminenti festività Vediamo insieme quasi saranno.le disposizioni relative allein zona gialla PROSEGUE IL COPRIFUOCO –si legge, ”Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 – si legge nel testo delpubblicato sul sito del governo – sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso ...

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio #Conte illustra il nuovo #Dpcm. La conferenza stampa ?? - m5s_taranto : RT @AzzolinaLucia: Ecco le principali misure riguardanti la scuola nel nuovo Dpcm del 3 dicembre: - Flavia718 : RT @AzzolinaLucia: Ecco le principali misure riguardanti la scuola nel nuovo Dpcm del 3 dicembre: -

Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, precisando: «Stiamo predisponendo un'ordinanza per interpretare al meglio il nuovo Dpcm».