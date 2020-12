Nuovo Dpcm, cosa si può fare e Natale e Capodanno: spostamenti, negozi, viaggi, ristoranti, alberghi (Di venerdì 4 dicembre 2020) spostamenti, acquisti, cenoni. Il premier Giuseppe Conte ha spiegato in diretta tv il Nuovo Dpcm Natale. 'La strada per la fine della pandemia di coronavirus è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020), acquisti, cenoni. Il premier Giuseppe Conte ha spiegato in diretta tv il. 'La strada per la fine della pandemia di coronavirus è ancora lunga, dobbiamo scongiurare il ...

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - PeregoDaniele : Io adoro le regole. Mi leggo tutte le istruzioni di ogni nuovo aggeggio che entra in casa, per dire. E però (forse… - AnciPuglia : Coronavirus: Il nuovo Dpcm 3 dicembre 2020 con le regole per le festività natalizie -