Nuovi colori delle Regioni: la nuova ordinanza del ministro Speranza (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Essere oggi con l'indice Rt a 0,91 è un risultato importante. Ma questo è un primo segnale non è una vittoria", commenta il ministro Speranza. Nuove zone gialle e arancioni, le Regioni cambiano colore: la mappa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Essere oggi con l'indice Rt a 0,91 è un risultato importante. Ma questo è un primo segnale non è una vittoria", commenta il. Nuove zone gialle e arancioni, lecambiano colore: la mappa su Notizie.it.

HuffPostItalia : Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia - CorriereUmbria : Ecco il nuovo scenario con le ordinanze firmate oggi dal ministro Speranza: cinque le Regioni che passano in zona g… - mummy53690440 : Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia - ErmannoKilgore : RT @HuffPostItalia: Solo Abruzzo in rosso: i nuovi colori dell'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi colori I nuovi colori delle regioni Il Post Coronavirus in Italia, il bollettino: 9 regioni e PA cambiano colore

Coronavirus in Italia, i dati commentati del bollettino di oggi, 4 dicembre, e le regioni che cambiano colore nell’ordinanza del ministro della Salute Speranza.

Covid, otto Regioni e Bolzano cambiano colore: le tre ordinanze firmate dal ministro Speranza. Cinque passano in zona gialla

Cambiano i colori delle regioni in relazione all'e mergenza Coronavirus. Il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato tre nuove ...

Coronavirus in Italia, i dati commentati del bollettino di oggi, 4 dicembre, e le regioni che cambiano colore nell’ordinanza del ministro della Salute Speranza.Cambiano i colori delle regioni in relazione all'e mergenza Coronavirus. Il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato tre nuove ...