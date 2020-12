Nuovi colori a 8 regioni e Alto Adige Campania arancione, Emilia gialla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il semaforo delle regioni italiane cambia ancora a partire dal 6 dicembre . , , , ed da domenica tornano in . In Emilia Romagna l'indice Rt scende sotto 1, a 0,99, ma aumenta il numero delle persone ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il semaforo delleitaliane cambia ancora a partire dal 6 dicembre . , , , ed da domenica tornano in . InRomagna l'indice Rt scende sotto 1, a 0,99, ma aumenta il numero delle persone ...

Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad ...

Covid in Italia, oggi più di 24mila positivi ma calano le terapie intensive: il bollettino

I nuovi positivi al Covid, registrati nelle ultime 24 ore, sono 24.099 su 212.741 tamponi effettuati (ieri erano stati 23.225 su 226.729 tamponi) ...

