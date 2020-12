Nove regioni cambiano colore: Toscana e Campania diventano arancioni, Emilia-Romagna gialla. Solo l’Abruzzo rimane in zona rossa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid, dalla Campania all’Emilia-Romagna: le regioni che cambiano colore Da domenica 6 dicembre Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano da zona rossa a zona arancione, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche da arancioni diventano gialle, mentre per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte vengono confermate le misure restrittive attualmente in corso: sono queste le regioni che cambiano colore sulla base degli ultimi dati della Cabina di Regia che analizza l’andamento dell’epidemia di Covid in Italia. Le misure entreranno in ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid, dallaall’: lecheDa domenica 6 dicembre, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano passano daarancione, Umbria,, Friuli Venezia Giulia e Marche dagialle, mentre per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte vengono confermate le misure restrittive attualmente in corso: sono queste lechesulla base degli ultimi dati della Cabina di Regia che analizza l’andamento dell’epidemia di Covid in Italia. Le misure entreranno in ...

Ultime Notizie dalla rete : Nove regioni Campania in zona arancione, c'è l'ok: nove Regioni cambiano colore da domenica Il Mattino Fontana teme la grande fuga dal Nord il weekend del 20. Sui social c'è chi si prepara

“Rischiamo di rivivere la notte tra il 7 e l'8 marzo”: è questo l’allarme che ha lanciato Attilio Fontana riferendosi al possibile “esodo” nel weekend del 19-20 dicembre, alla vigilia del blocco agli ...

L’Italia cambia colore: nuove ordinanze per 9 regioni da domenica 6 dicembre

Si rinnovano le misure restrittive vigenti per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte mentre nove regioni cambieranno colore. Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Bolzano passeranno da area ...

Si rinnovano le misure restrittive vigenti per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte mentre nove regioni cambieranno colore. Campania, Toscana, Valle d'Aosta e Bolzano passeranno da area ...