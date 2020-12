Non trascurabile rischio di gelo dalla Siberia nelle festività tra Natale ed Epifania (Di venerdì 4 dicembre 2020) Meteo con rischio gelo dalla Siberia nelle festività del Natale. Qualche giorno fa abbiamo parlato di uno degli elementi che possono condizionare, nel bene o nel male, l’andamento della stagione invernale: la copertura nevosa asiatica. Nello specifico abbiamo menzionato le incredibili nevicate che stanno colpendo alcune aree della Siberia, nevicate definite “epocali” perché anche da quelle parti non erano abituati a vedere tanta neve in così poco tempo. Ed allora, chissà che quest’anno non sia l’anno dell’Anticiclone Russo-Siberiano. Magari già a dicembre, chissà… E’ innegabile, lo ripetiamo per l’ennesima volta, che il Vortice Polare stia provando in tutti i modi a far sentire la propria influenza e magari ci riuscirà, ma per il ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Meteo condel. Qualche giorno fa abbiamo parlato di uno degli elementi che possono condizionare, nel bene o nel male, l’andamento della stagione invernale: la copertura nevosa asiatica. Nello specifico abbiamo menzionato le incredibili nevicate che stanno colpendo alcune aree della, nevicate definite “epocali” perché anche da quelle parti non erano abituati a vedere tanta neve in così poco tempo. Ed allora, chissà che quest’anno non sia l’anno dell’Anticiclone Russo-no. Magari già a dicembre, chissà… E’ innegabile, lo ripetiamo per l’ennesima volta, che il Vortice Polare stia provando in tutti i modi a far sentire la propria influenza e magari ci riuscirà, ma per il ...

riccardoena66 : @valemantua @Natizevi In più, cosa non trascurabile affatto, la popolazione Italiana ha una % di ultra 80enni tra l… - Raffael84132541 : RT @Anders967: “Eccheppalle ‘sti Greci”, nevvero? Sapete perché non si può negare la loro centralità nella riflessione storica e filosofica… - anita15618428 : @GreenbayMary A questa domanda le ho già risposto nel tweet precedente ??se sei in emergenza non c’è neanche da pens… - Vignaparole : RT @Anders967: “Eccheppalle ‘sti Greci”, nevvero? Sapete perché non si può negare la loro centralità nella riflessione storica e filosofica… - Anders967 : “Eccheppalle ‘sti Greci”, nevvero? Sapete perché non si può negare la loro centralità nella riflessione storica e f… -

Ultime Notizie dalla rete : Non trascurabile Non trascurabile rischio di gelo dalla Siberia nelle festività tra Natale ed Epifania Meteo Giornale Non trascurabile rischio di gelo dalla Siberia nelle festività tra Natale ed Epifania

Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS. Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS. Q ...

Pescara non accende per ora le luci di Natale: “resteranno spente come le vetrine dei negozi”

Pescara. Il Comune di Pescara sceglie, a livello simbolico, di non accendere le luminarie di Natale affinché "non rimanga il buio nelle vetrine dei negozi" che rimarranno chiusi finché l'Abruzzo sarà ...

Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS. Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS. Q ...Pescara. Il Comune di Pescara sceglie, a livello simbolico, di non accendere le luminarie di Natale affinché "non rimanga il buio nelle vetrine dei negozi" che rimarranno chiusi finché l'Abruzzo sarà ...