Nocera, per paura del Coronavirus non esce di casa e non vuole chiedere aiuto, la figlia neonata muore denutrita (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una bimba è morta perché la madre non riusciva più ad allattarla. La bimba, di soli 29 giorni, è morta denutrita, la madre aveva paura ad uscire di casa per chiedere aiuto a un medico o chiedere il soccorso a una persona di fiducia. La tragedia si è consumata all’ospedale di Nocera Inferiore in provincia di Salerno. La bimba è stata subito ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale ma dopo poche ore è morta. La giovane madre aveva problemi di allattamento e non aveva chiesto aiuto perché aveva paura di contrarre il Coronavirus. Le forze dell’ordine hanno denunciato l’accaduto agli organi competenti. Leggi su baritalianews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una bimba è morta perché la madre non riusciva più ad allattarla. La bimba, di soli 29 giorni, è morta, la madre avevaad uscire dipera un medico oil soccorso a una persona di fiducia. La tragedia si è consumata all’ospedale diInferiore in provincia di Salerno. La bimba è stata subito ricoverata nel reparto di terapia intensivale ma dopo poche ore è morta. La giovane madre aveva problemi di allattamento e non aveva chiestoperché avevadi contrarre il. Le forze dell’ordine hanno denunciato l’accaduto agli organi competenti.

aldovagata : @Gianni_Nocera @PediciniM5S per Di maio e il padrino grillo chi diventa anti€uropeista si mette fuori dal M2,5S! - muoversincampan : Sull'A3 Napoli-Salerno, per lavori, si registrano code nel tratto compreso tra Nocera Nord e Vietri sul Mare in dir… - TrafficoA : A3 - Nocera Nord-Vietri sul Mare - Coda A3 Napoli-Salerno Coda tra Nocera Nord e Vietri sul Mare per lavori - donatellabc : RT @cotrozzi_lisa: UN NATALE...ALMENO 1 NATALE GLIELO VOGLIAMO FAR TRASCORRERE IN FAMIGLIA?.SIAMO AL 5 ANNO POSSIBILE CHE PER QUESTA CAGNET… - GraziaMarocco : RT @cotrozzi_lisa: UN NATALE...ALMENO 1 NATALE GLIELO VOGLIAMO FAR TRASCORRERE IN FAMIGLIA?.SIAMO AL 5 ANNO POSSIBILE CHE PER QUESTA CAGNET… -