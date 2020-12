Nocera, neonata muore denutrita: la madre era terrorizzata dal Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Agghiacciante lo scenario che circonda la morte di una neonata di meno di un mese, deceduta all’ospedale di Nocera Inferiore pochi giorni fa. Secondo quanto sta emergendo, la bimba sarebbe morta di malnutrizione: di fronte ai problemi, la madre non avrebbe chiesto aiuto perchè troppo spaventata dal possibile contagio da Coronavirus. muore bimba di 29 giorni per malnutrizione La vicenda viene riportata dalle fonti locali della zona di Salerno: nella giornata di venerdì scorso, un coppia di genitori di Angri si è presentata all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, preoccupati per le condizioni della figlia di appena 29 giorni. La piccola è stata immediatamente ricoverata in Terapia Intensiva neonatale, ma le sue condizioni sarebbero state troppo gravi per salvarla. Dalle prime ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Agghiacciante lo scenario che circonda la morte di unadi meno di un mese, deceduta all’ospedale diInferiore pochi giorni fa. Secondo quanto sta emergendo, la bimba sarebbe morta di malnutrizione: di fronte ai problemi, lanon avrebbe chiesto aiuto perchè troppo spaventata dal possibile contagio da Coronavirus.bimba di 29 giorni per malnutrizione La vicenda viene riportata dalle fonti locali della zona di Salerno: nella giornata di venerdì scorso, un coppia di genitori di Angri si è presentata all’ospedale Umberto I diInferiore, preoccupati per le condizioni della figlia di appena 29 giorni. La piccola è stata immediatamente ricoverata in Terapia Intensivale, ma le sue condizioni sarebbero state troppo gravi per salvarla. Dalle prime ...

