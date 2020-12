Nizza, ufficiale: esonerato Vieira, c’è già il nome del sostituto (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Nizza ha ufficializzato l’esonero di Patrick Vieira dopo la quinta sconfitta consecutiva tra Ligue 1 ed Europa League. Al suo posto Ursea Si dividono le strade del Nizza e di Patrick Vieira. Il ko in Europa League contro il Bayer Leverkusen, con conseguente eliminazione dall’Europa League, costa caro all’allenatore francese alla quinta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Il club di Ligue 1 ha ufficializzato l’esonero con effetto immediato dell’ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter, arrivato nel 2018 sulla panchina della squadra rossonera. Il suo posto verrà preso da Adrien Ursea. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilha ufficializzato l’esonero di Patrickdopo la quinta sconfitta consecutiva tra Ligue 1 ed Europa League. Al suo posto Ursea Si dividono le strade dele di Patrick. Il ko in Europa League contro il Bayer Leverkusen, con conseguente eliminazione dall’Europa League, costa caro all’allenatore francese alla quinta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa. Il club di Ligue 1 ha ufficializzato l’esonero con effetto immediato dell’ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter, arrivato nel 2018 sulla panchina della squadra rossonera. Il suo posto verrà preso da Adrien Ursea. Leggi su Calcionews24.com

