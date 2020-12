NFL | Pillole di Week 12 – Rodgers fa la storia | Payton festeggia un nuovo record

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ci sono voluti parecchi rinvii, ma, con il match tra Ravens e Steelers, la12 è giunta alla conclusione. La partita, che ha infiammato i social network per diversi giorni, ha chiuso una settimana di football, che vede il quarterback dei Green Bay Packers, Aaron, entrare in una ristretta élite di quarterback. Nella stessa settimana, anche l’allenatore dei New Orleans Saints, Sean, e il wide receiver dei Seattle Seahawks, D.K. Metcalf,no nuovi primati individuali.merita l’MVP? Nella vittoria contro i Bears, Aaronha raggiunto un importante traguardo personale. Il quarterback dei Packers ha, infatti, superato quota 50.000 passing yard in carriera.è l’undicesimo quarterback, nelladella ...