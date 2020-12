Netflix: uno studio rivela l'importanza di film e serie tv per l'inclusione LGBT+ (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo una ricerca firmata Netflix e Diversity, l'intrattenimento rappresenta un mezzo fondamentale per una maggiore comprensione del mondo LGBT+. Netflix e Diversity hanno condotto uno studio i cui risultati sottolineano quanto film e serie tv riescano a migliorare la comprensione del mondo LGBT+ e a favorirne l'inclusione. Nel corso degli anni, sono sempre di più i film e le serie tv in cui interviene almeno un personaggio appartenente alla comunità LGBT+. Rispetto a trenta o venti anni fa, quando l'orientamento omo, bi o transessuale poteva rappresentare ancora un tabù, le opere cinematografiche o seriali possono contare su un pubblico più progressivo e proprio questo aspetto ha spinto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo una ricerca firmatae Diversity, l'intrattenimento rappresenta un mezzo fondamentale per una maggiore comprensione del mondoe Diversity hanno condotto unoi cui risultati sottolineano quantotv riescano a migliorare la comprensione del mondoe a favorirne l'. Nel corso degli anni, sono sempre di più ie letv in cui interviene almeno un personaggio appartenente alla comunità. Rispetto a trenta o venti anni fa, quando l'orientamento omo, bi o transessuale poteva rappresentare ancora un tabù, le opere cinematografiche o seriali possono contare su un pubblico più progressivo e proprio questo aspetto ha spinto ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Netflix: uno studio rivela l'importanza di film e serie tv per l'inclusione LGBT+ - dgsquare2 : @welikeduel @Pennacchiiiii Ma a parte la tazza di netflix pojanistan... Che è quel coso nero sul tavolo??? Poi dice… - ukeusui : Non ce la faccio più a non avere netflix io un giorno snappo e per vedermi uno straccio di episodio di qualcosa che… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Biopic in senso lato, radiografia spietata della Hollywood che fu, #Mank segna uno dei punti più alti della filmografia d… - MoviesAsbury : Biopic in senso lato, radiografia spietata della Hollywood che fu, #Mank segna uno dei punti più alti della filmogr… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix uno Netflix: uno studio rivela l'importanza di film e serie tv per l'inclusione LGBT+ Movieplayer.it Mank: la recensione del film di David Fincher uscito su Netflix

Le storie di Hollywood (e non solo, pensate a “8½” di Fellini) nascono da una crisi, vivono di crisi e fioriscono nella crisi. “Mank” è ambientato negli anni dopo la Grande Depressione, a un passo dal ...

Netflix della Cultura: il governo stanzia 10 milioni

Il governo stanzia 10 milioni di euro per la piattoforma Netflix della cultura. Si partirà subito dopo l'8 dicembre. Coinvolta la Rai ...

Le storie di Hollywood (e non solo, pensate a “8½” di Fellini) nascono da una crisi, vivono di crisi e fioriscono nella crisi. “Mank” è ambientato negli anni dopo la Grande Depressione, a un passo dal ...Il governo stanzia 10 milioni di euro per la piattoforma Netflix della cultura. Si partirà subito dopo l'8 dicembre. Coinvolta la Rai ...