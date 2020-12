Netflix: due serie tv “importanti” lasceranno il catalogo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dalla piattaforma scompariranno alcune serie tv Fino al 31 dicembre il catalogo Netflix continuerà ad avere serie come “Gossip Girl” e “Friends” poi i due titoli verranno tolti dall’offerta della piattaforma di streaming. Già tempo fa Netflix aveva fatto sapere che avrebbe tolto la sit – com con Jennifer Aniston: sul web si era scatenata una vera e propria rivolta e alla fine il titolo era rimasto. Sembra invece che le cose ora possano cambiare con Gossip Girl presente sulla piattaforma solo dal 2019. Salvo stravolgimenti e cambi di planning dal 31 dicembre le due serie tv non saranno più disponibili: inutile dire che la scelta ha già scatenato le prime reazioni sul web con tanto di dissensi. Eppure il catalogo ogni mese si arricchisce di titoli: tra le ultime novità ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dalla piattaforma scompariranno alcunetv Fino al 31 dicembre ilcontinuerà ad averecome “Gossip Girl” e “Friends” poi i due titoli verranno tolti dall’offerta della piattaforma di streaming. Già tempo faaveva fatto sapere che avrebbe tolto la sit – com con Jennifer Aniston: sul web si era scatenata una vera e propria rivolta e alla fine il titolo era rimasto. Sembra invece che le cose ora possano cambiare con Gossip Girl presente sulla piattaforma solo dal 2019. Salvo stravolgimenti e cambi di planning dal 31 dicembre le duetv non saranno più disponibili: inutile dire che la scelta ha già scatenato le prime reazioni sul web con tanto di dissensi. Eppure ilogni mese si arricchisce di titoli: tra le ultime novità ...

"Mank", l'ultimo film di David Fincher, mette in scena lo scintillio degli anni '30, mai così belli da rivivere, e pronti a conquistare i prossimi Oscar. Un racconto del dietro le quinte di "Quarto po ...

"Mank", l'ultimo film di David Fincher, mette in scena lo scintillio degli anni '30, mai così belli da rivivere, e pronti a conquistare i prossimi Oscar. Un racconto del dietro le quinte di "Quarto po ...