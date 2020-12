Neonato abbandonato nudo in un sacco di plastica, arrestato l'uomo che l'ha trovato: è il padre (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Polizia di Ragusa ha arrestato un 59enne, gravemente indiziato del reato di abbandono di un Neonato . Lo scorso 4 novembre, a seguito di una segnalazione arrivata alla Sala Operativa, i poliziotti ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Polizia di Ragusa haun 59enne, gravemente indiziato del reato di abbandono di un. Lo scorso 4 novembre, a seguito di una segnalazione arrivata alla Sala Operativa, i poliziotti ...

Neonato abbandonato: padre è l'uomo che finse di trovarlo

Il Golfo di Follonica (Grosseto) si rivela, ancora una volta, un prezioso custode di tesori archeologici. Nel mese di giugno, i finanzieri del Reparto ...

Neonato abbandonato a Ragusa, arrestato il macellaio

Era stato il 59enne a raccontare di avere trovato il bambino in un sacchetto di plastica, con il cordone ombelicale non chiuso. Dalle indagini è emerso che era stato contattato dalla donna di 41 anni ...

