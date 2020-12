Neonato abbandonato nudo in un sacco di plastica, arrestato l'uomo che finse di trovarlo: è il padre (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Polizia di Ragusa ha arrestato un 59enne, gravemente indiziato del reato di abbandono di un Neonato . Lo scorso 4 novembre, a seguito di una segnalazione arrivata alla Sala Operativa, i poliziotti ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Polizia di Ragusa haun 59enne, gravemente indiziato del reato di abbandono di un. Lo scorso 4 novembre, a seguito di una segnalazione arrivata alla Sala Operativa, i poliziotti ...

poliziadistato : Il #4novembre scorso aveva abbandonato un neonato in un sacchetto di plastica, poi aveva chiamato la Polizia per si… - _Marco2808 : RT @poliziadistato: Il #4novembre scorso aveva abbandonato un neonato in un sacchetto di plastica, poi aveva chiamato la Polizia per simula… - LuciaLaVita1 : RT @LaStampa: Per gli investigatori l’uomo, 59 anni, potrebbe essere il padre. Avrebbe pianificato di inscenare un finto ritrovamento davan… - LaStampa : Per gli investigatori l’uomo, 59 anni, potrebbe essere il padre. Avrebbe pianificato di inscenare un finto ritrovam… - LaStampa : Ragusa, aveva lanciato l’allarme per un neonato abbandonato. Ma il “salvatore” è stato arrestato -