Neonata di 29 giorni muore denutrita: la mamma non avrebbe chiesto aiuto per paura di contrarre il Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo quanto riferiscono le testate giornalistiche Leggo.it e Il Mattino , negli scorsi giorni la bimba è stata ricoverata in terapia intensiva Neonatale , dove i medici hanno fatto di tutto per ... Leggi su news.fidelityhouse.eu (Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo quanto riferiscono le testate giornalistiche Leggo.it e Il Mattino , negli scorsila bimba è stata ricoverata in terapia intensivale , dove i medici hanno fatto di tutto per ...

metropolis_web : #Nocera, neonata malnutrita: la piccola muore, la madre era terrorizzata dal #Covid - zazoomblog : Contagi oggi neonata resta sola: madre e nonni muoiono in pochi giorni - #Contagi #neonata #resta #sola: #madre - RED_269 : RT @ItalianAirForce: Oggi a far decollare un #Falcon900 dell’#AeronauticaMilitare è stata la necessità di effettuare un #TrasportoSanitario… - Users_Consumers : RT @ItalianAirForce: Oggi a far decollare un #Falcon900 dell’#AeronauticaMilitare è stata la necessità di effettuare un #TrasportoSanitario… -