Nba | nuova stagione al via il 22 dicembre

Il 22 dicembre scatterà la Nba 2020-21 ma sarà il giorno di Natale a segnare il debutto col botto della nuova stagione. Da Oltre Oceano arrivano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i cinque

I tifosi degli Washington Wizards temevano che volesse prendere il numero che è stato di Arenas, invece Russell Westbrook è tornato alle origini.

Il 22 dicembre scatterà la Nba 2020-21 ma sarà il giorno di Natale a segnare il debutto col botto della nuova stagione. Da Oltre Oceano arrivano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i cinque i ...

