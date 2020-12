Natale, vedere parenti e amici si può? Le indicazioni del nuovo Dpcm (Di venerdì 4 dicembre 2020) Oggi venerdì 4 dicembre entra in vigore il nuovo Dpcm che avrà validità fino al prossimo 15 gennaio. Rimane la divisione del Paese in fasce di rischio così come le restrizioni già presenti nel precedente decreto che verranno inasprite nella settimana che parte dal 24 dicembre. Cosa è possibile fare quindi a Natale? Spostamenti, cene tra amici e parenti: il nuovo Dpcm delinea la situazione. Partiamo dagli spostamenti: nelle giornate del 24 e 25 dicembre e del primo gennaio sono vietati gli spostamenti anche tra Comuni. Questo il passaggio del Dpcm: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 dicembre 2020) Oggi venerdì 4 dicembre entra in vigore ilche avrà validità fino al prossimo 15 gennaio. Rimane la divisione del Paese in fasce di rischio così come le restrizioni già presenti nel precedente decreto che verranno inasprite nella settimana che parte dal 24 dicembre. Cosa è possibile fare quindi a? Spostamenti, cene tra: ildelinea la situazione. Partiamo dagli spostamenti: nelle giornate del 24 e 25 dicembre e del primo gennaio sono vietati gli spostamenti anche tra Comuni. Questo il passaggio del: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita ...

