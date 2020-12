Natale, le raccomandazioni della Francia: “Potremo incontrare famiglia e amici ma festeggiamenti massimo in 6, esclusi i bambini” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il primo ministro francese, Jean Castex, ha annunciato, durante una conferenza stampa, alcune raccomandazioni per le festività di Natale. “Potremo incontrare la famiglia o gli amici ma questo non significa che festeggeremo il Natale o il Capodanno come negli anni precedenti – ha spiegato – La maggior parte dei nostri vicini europei ha fissato un numero massimo di persone da incontrare per queste feste di Capodanno che va da 6 a 10 persone esclusi i bambini e anche per noi varrà la stessa cosa”. Il numero massimo di persone a tavola, ha affermato, “sarà quindi di sei adulti, esclusi i bambini”. Già in conferenze stampa precedenti sia il primo ministro che il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il primo ministro francese, Jean Castex, ha annunciato, durante una conferenza stampa, alcuneper le festività dilao glima questo non significa che festeggeremo ilo il Capodanno come negli anni precedenti – ha spiegato – La maggior parte dei nostri vicini europei ha fissato un numerodi persone daper queste feste di Capodanno che va da 6 a 10 personei bambini e anche per noi varrà la stessa cosa”. Il numerodi persone a tavola, ha affermato, “sarà quindi di sei adulti,. Già in conferenze stampa precedenti sia il primo ministro che il presidente ...

