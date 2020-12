Natale in casa Ferragnez: svelato il nome della nuova arrivata (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ già Natale in casa Ferragnez, l’atmosfera c’è tutta, tra addobbi milionari e coccole sul divano a guardare i classici film delle feste L’atmosfera delle prossime feste di Natale in casa di Chiara Ferragni e Fedez si respira tutta. L’albero dalle mille luci colorate è già acceso da fine novembre, Leone si aggira per l’attico milanese di City Milano con le prime trombette da veglione. Tutti insieme sul divano guardano film di Natale. Come il classico: “Mamma ho perso l’aereo”. Tutto sembra presagire un Natale magico e perfetto in attesa del dono più bello la nascita della Chiara in miniatura. LEGGI QUI>>> Chiara Ferragni e Fedez, per Natale casa diventa un Luna Park: Giochi di luce ... Leggi su kronic (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ giàin, l’atmosfera c’è tutta, tra addobbi milionari e coccole sul divano a guardare i classici film delle feste L’atmosfera delle prossime feste diindi Chiara Ferragni e Fedez si respira tutta. L’albero dalle mille luci colorate è già acceso da fine novembre, Leone si aggira per l’attico milanese di City Milano con le prime trombette da veglione. Tutti insieme sul divano guardano film di. Come il classico: “Mamma ho perso l’aereo”. Tutto sembra presagire unmagico e perfetto in attesa del dono più bello la nascitaChiara in miniatura. LEGGI QUI>>> Chiara Ferragni e Fedez, perdiventa un Luna Park: Giochi di luce ...

matteosalvinimi : Italiani divisi e chiusi in casa a Natale e Capodanno, clandestini liberi di sbarcare, girare e spacciare. Vergogna… - matteosalvinimi : Che senso ha vietare a due persone di raggiungere una seconda casa a #Natale? Mi pare che dietro al #DPCM ci sia un… - Fontana3Lorenzo : ??La Lega unita e compatta, occupa l'aula per chiedere le dimissioni di Conte, che chiuso nel palazzo, serra gli it… - alcinx : RT @Cucina_Italiana: Benvenuto #dicembre. Che ne dite di provare a fare qualche dolce natalizio? Questo venerdì vi diamo tante ricette per… - da_cake : Volevano che per le feste si stesse il più possibile a casa, otterranno che le famiglie allargate condivideranno gl… -