Natale blindato: il calendario dei divieti per dicembre e le feste (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’invito è a spostarsi il meno possibile, ma il nuovo Dpcm non pone un blocco assoluto nel mese di dicembre. Mette però limiti a passaggi di regione e anche di comuni in alcuni periodi e giornate. Ecco allora, calendario alla mano, cosa accadrà da qui al sette gennaio. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’invito è a spostarsi il meno possibile, ma il nuovo Dpcm non pone un blocco assoluto nel mese di dicembre. Mette però limiti a passaggi di regione e anche di comuni in alcuni periodi e giornate. Ecco allora, calendario alla mano, cosa accadrà da qui al sette gennaio.

marcodimaio : Natale blindato, Di Maio (Iv): esprimerò il mio dissenso nelle sedi opportune - fisco24_info : Nuovo Dpcm, Natale blindato: Conte annuncia misure : - faiello1965 : #Natale blindato. Non ci si potrà spostare da 1 comune all'altro. Non saranno ammessi gli spostamenti tra… - siobanvict : RT @repubblica: Il Natale del Covid blindato: ecco tutte le norme per le feste del dpcm - repubblica : Il Natale del Covid blindato: ecco tutte le norme per le feste del dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Natale blindato Natale blindato, il Comune di Genova lancia le fiabe natalizie al telefono Genova24.it Natale blindato: il calendario dei divieti per dicembre e le feste

Conte spiega agli italiani come sarà il loro Natale e perché dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà tutto molto diverso dal solito ...

Natale blindato, i pratesi bocciano la linea dura "Che tristezza il pranzo senza tutti i parenti"

Coro di no al divieto di spostarsi fra Comuni. "Dal governo misure eccessive. Mio padre abita solo, come faccio a pensare di non vederlo?" ...

Conte spiega agli italiani come sarà il loro Natale e perché dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà tutto molto diverso dal solito ...Coro di no al divieto di spostarsi fra Comuni. "Dal governo misure eccessive. Mio padre abita solo, come faccio a pensare di non vederlo?" ...