(Di venerdì 4 dicembre 2020) Arriva un nuovo progetto chele famiglie con. Il tema dellatà è molto discusso specie in quest’ultimo periodo con la pandemia di Covid. Ieri, in occasione della giornata mondiale dellatà, la Fondazione Mantovani Castorina ha presentato il. Unsituato a Milano che è destinato alle famiglie che ogni giorno combattono contro latà grave dei. Aperto ilIleroga servizi gratuiti con il contributo di Fondazione Comunità Milano e con lo sportello psicologico dell’associazione iSemprevivi. I servizi offerti, sia online che in presenza, sono ...

QuotidianPost : Nasce il Centro Famiglie+ che aiuta i genitori con figli disabili - piana_piana : RT @BancaIfis: Dalla collaborazione di 12 grandi aziende nasce #LFactor. Oggi alle 15 questo innovativo percorso di formazione sarà present… - alcinx : RT @bancaditalia: “#MilanoHub è un’operazione importante per il paese: abbiamo bisogno di competenze diverse che sappiano interagire, esper… - magicamirta : RT @ProVitaFamiglia: ??NASCE 'SOS #DISABILI'. Perché nessuno resti indietro?? Questa rete si occuperà di diritto all’assistenza domestica,… - BancaIfis : Dalla collaborazione di 12 grandi aziende nasce #LFactor. Oggi alle 15 questo innovativo percorso di formazione sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Centro

il Resto del Carlino

Al via un nuovo progetto a sostegno delle famiglie che hanno figli con grave disabilità. Sul tema già molto complesso dell’assistenza individuale e dei servizi multidisciplinari dedicati alla persona ...Assembramenti e niente mascherine in viale Parioli: i vigili intervengono, nasce un parapiglia, uno di loro viene aggredito e sbattuto a terra, ferito finisce in ospedale in ambulanza. Il ...