Nasce CG TV sulle Smart Tv Samsung: come vederla e il catalogo (Di venerdì 4 dicembre 2020) CG TV il cinema italiano di CG Entertainment sulle Smart Tv Samsung, ecco come vederla CG Entertainment ha annunciato che dal 9 dicembre 2020 sarà on air il canale televisivo CG TV, disponibile gratuitamente per tutti i possessori di una Smart TV Samsung, grazie all’applicazione Samsung TV Plus (disponibile su tutti i modelli di Smart TV Samsung prodotti a partire dal 2016). CG TV sarà un canale completamente nuovo e interamente dedicato al meglio del cinema italiano, classico e contemporaneo, che porrà grande attenzione anche agli autori emergenti e al cinema documentario. Il palinsesto sarà arricchito da produzioni internazionali di grande qualità, presentate e premiate ai più importanti Festival di cinema. Completa ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 4 dicembre 2020) CG TV il cinema italiano di CG EntertainmentTv, eccoCG Entertainment ha annunciato che dal 9 dicembre 2020 sarà on air il canale televisivo CG TV, disponibile gratuitamente per tutti i possessori di unaTV, grazie all’applicazioneTV Plus (disponibile su tutti i modelli diTVprodotti a partire dal 2016). CG TV sarà un canale completamente nuovo e interamente dedicato al meglio del cinema italiano, classico e contemporaneo, che porrà grande attenzione anche agli autori emergenti e al cinema documentario. Il palinsesto sarà arricchito da produzioni internazionali di grande qualità, presentate e premiate ai più importanti Festival di cinema. Completa ...

robertosaviano : La violenza sulle donne è all’origine di ogni violenza perché nasce come volontà di dominio. La battaglia per i dir… - Notiziedi_it : La resistenza del Giombe, nasce un laboratorio culturale sulle ceneri del cinema a luci rosse - ComuneSDM : ?? I IL NUOVO PORTALE PER L'EMERGENZA #Over70, #immunodepressi, persone in #quarantena, chi è in condizioni di diff… - MilanoSpia : La resistenza del Giombe, nasce un laboratorio culturale sulle ceneri del cinema a luci rosse… - Italia_Notizie : La resistenza del Giombe, nasce un laboratorio culturale sulle ceneri del cinema a luci rosse -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce sulle Sting & Zucchero: ’September’ nasce sulle colline del Chianti La Nazione L'essenza del benessere secondo la dottoressa Simona Rossi

"Un recente sondaggio APA, American Psychological Association, ci ricorda che la nostra concezione del benessere deve andare oltre le ...

Tore Cherchi: investire nella ricerca è investire sul futuro. Sotacarbo ma anche Carbosulcis e CESA

Sotacarbo, società di ricerca di rilevanza nazionale, specializzata nelle tecnologie energetiche pulite, nasce da una iniziativa parlamentare comune di deputa ...

"Un recente sondaggio APA, American Psychological Association, ci ricorda che la nostra concezione del benessere deve andare oltre le ...Sotacarbo, società di ricerca di rilevanza nazionale, specializzata nelle tecnologie energetiche pulite, nasce da una iniziativa parlamentare comune di deputa ...