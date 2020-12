Napoli, l’azienda Asia in lutto: deceduti tre dipendenti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – l’azienda napoletana deputata alla raccolta dei rifiuti, l’Asìa, è in lutto. Come comunicato sul profilo Facebook ufficiale dell’azienda, tre dipendenti dell’Asìa sono deceduti. Due di loro avevano contratto il Covid-19, ma non sono riusciti a sconfiggere il terribile virus “In queste ore scompaiono drammaticamente i Nostri colleghi Lucio, Mariano e Ciro – scrive Asìa Napoli – Il Consiglio di Amministrazione, la Dirigenza, le e i dipendenti di Asia si stringono intorno alle famiglie ed esprimono il proprio cordoglio“. Raggiunta da NapoliToday, la presidente Maria De Marco spiega: “Fa male, ancora un dolore per la nostra comunità. È quello che sta succedendo a tutti coloro che operano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutinapoletana deputata alla raccolta dei rifiuti, l’Asìa, è in. Come comunicato sul profilo Facebook ufficiale del, tredell’Asìa sono. Due di loro avevano contratto il Covid-19, ma non sono riusciti a sconfiggere il terribile virus “In queste ore scompaiono drammaticamente i Nostri colleghi Lucio, Mariano e Ciro – scrive Asìa– Il Consiglio di Amministrazione, la Dirigenza, le e idisi stringono intorno alle famiglie ed esprimono il proprio cordoglio“. Raggiunta daToday, la presidente Maria De Marco spiega: “Fa male, ancora un dolore per la nostra comunità. È quello che sta succedendo a tutti coloro che operano ...

