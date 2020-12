Napoli, il San Paolo si chiamerà Stadio Diego Armando Maradona: approvata la delibera (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Giunta comunale di Napoli ha approvato la delibera con la quale lo Stadio San Paolo di Fuorigrotta viene intitolato a Diego Armando Maradona con la denominazione “Stadio Diego Armando Maradona”. La delibera, proposta dal sindaco Luigi de Magistris, dall’assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente e firmata da tutta la Giunta comunale, sancisce così il cambio della denominazione dello Stadio; ora manca solo l’autorizzazione del prefetto, così come previsto dalla legge del 1927 per la deroga alla norma che vieta l’intitolazione di luoghi pubblici a persone decedute da meno di 10 anni. Nell’atto ufficiale dell’amministrazione comunale di Napoli, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Giunta comunale diha approvato lacon la quale loSandi Fuorigrotta viene intitolato acon la denominazione “”. La, proposta dal sindaco Luigi de Magistris, dall’assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente e firmata da tutta la Giunta comunale, sancisce così il cambio della denominazione dello; ora manca solo l’autorizzazione del prefetto, così come previsto dalla legge del 1927 per la deroga alla norma che vieta l’intitolazione di luoghi pubblici a persone decedute da meno di 10 anni. Nell’atto ufficiale dell’amministrazione comunale di, ...

