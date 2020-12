Napoli | Ghoulam racconta la crisi | “Eravamo mentalmente a pezzi | Gattuso ci ha salvato”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– “Non era facile ieri sera. All’andata abbiamo perso, ma meritavamo di vincere. Al ritorno ci abbiamo pareggiato”. Questa l’analisi di Faouziai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la gara da titolare contro l’Az. “Aspettavo da tempo questo momento, tornare a giocare titolare è una sensazione di sollievo e mi trasmette tanta fiducia. Devo cercare di mettere quanti più minuti nelle gambe per poter avere la condizione giusta. Mi sto allenando bene e sono contento di potermi finalmente esprimere in campo. Ieri abbiamo fatto il nostro compito: peccato, avremmo voluto vincere ma meglio un punto che niente”. Ora il campionato: “A Crotone non vogliamo lasciare punti per strada. Questo campionato è strano, dobbiamo cercare continuità di gioco e di risultati se vogliamo ottenere qualcosa di importante. Il campionato è ...