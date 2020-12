Napoli, è morto il dott. Mario Santangelo: è stato assessore alla Sanità nella giunta Bassolino (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – La città è in lutto per la scomparsa di un illustre concittadino. E’ venuto a mancare il dott. Mario Santangelo, 86 anni. Santangelo, luminare della chirurgia, fu il primo a Napoli, oltre 40 anni fa, a praticare il trapianto del rene e del fegato nell’equipe del professore Giuseppe Zannini di cui è stato allievo per venti anni. Santangelo è stato direttore del dipartimento universitario e direttore generale del Pascale, ma ha avuto anche una brillante carriera in politica. E’ stato lui, infatti, a ricoprire per due volte il ruolo di assessore regionale alla Sanità nella giunta di Antonio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La città è in lutto per la scomparsa di un illustre concittadino. E’ venuto a mancare il, 86 anni., luminare della chirurgia, fu il primo a, oltre 40 anni fa, a praticare il trapianto del rene e del fegato nell’equipe del professore Giuseppe Zannini di cui èallievo per venti anni.direttore del dipartimento universitario e direttore generale del Pascale, ma ha avuto anche una brillante carriera in politica. E’lui, infatti, a ricoprire per due volte il ruolo diregionaledi Antonio ...

