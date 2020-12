Napoli, De Luca anticipa De Magistris: la fermata della Cumana a Fuorigrotta intitolata a Maradona (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La sfida tra il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ed il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si gioca anche sul campo del ricordo a Diego Armando Maradona. Nei giorni scorsi il sindaco del capoluogo campano aveva manifestato la volontà di intitolare la fermata della Linea 6 di Fuorigrotta al fuoriclasse argentino, chiamandola fermata “Mostra-Maradona”. Il presidente della Regione, tuttavia, ha battuto il sindaco sul tempo. Mentre si attende ancora che la fermata della metropolitana venga aperta al pubblico, sabato, intorno a mezzogiorno, si terrà a Piazzale Tecchio una cerimonia per aggiungere al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La sfida tra il presidenteRegione, Vincenzo De, ed il sindaco di, Luigi de, si gioca anche sul campo del ricordo a Diego Armando. Nei giorni scorsi il sindaco del capoluogo campano aveva manifestato la volontà di intitolare laLinea 6 dial fuoriclasse argentino, chiamandola“Mostra-”. Il presidenteRegione, tuttavia, ha battuto il sindaco sul tempo. Mentre si attende ancora che lametropolitana venga aperta al pubblico, sabato, intorno a mezzogiorno, si terrà a Piazzale Tecchio una cerimonia per aggiungere al ...

napolista : Repubblica: “alla mostra sul Napoli alla Cumana non è stato invitato de Magistris” Domani a mezzogiorno ci saranno… - Luca_15_5 : RT @Luca_15_5: ?????? Vivono in una cantina?? a Napoli abbandonate a se stesse, e una signora le accudisce, ma di piu' non puo' fare Si cerca… - Luca_15_5 : RT @massimo4951: Bacco ha 1 anno. Dolce, Socializzato, sano. Si affida vaccinato e chippato. Si trova a Napoli ma per buona adozione arriva… - corrmezzogiorno : #Napoli Una stazione per Diego, così De Luca «batte» de Magistris - corrmezzogiorno : #Napoli Centro storico, ci sono 90 milioni La firma di De Luca e de Magistris -