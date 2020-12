Naomi | il fumetto della DC diventa una serie sviluppata per The CW

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ava DuVernay e Jill Blankenship adatteranno per il piccolo schermo il, pubblicato da DC, per conto di The CW., personaggio dei fumettiDC, potrebbere unatv prodotta per The CW e al lavoro sul progetto ci sono Ava DuVernay e la sceneggiatrice e produttrice Jill Blankenship, già nel team di Arrow. Il progetto racconterà la storia del personaggio al centro di unaa fumetti pubblicata nel 2019, scritta da Brian Michael Bendis e David F. Walker. Le illustrazioni erano di Jamal Campbell. Ava DuVernay e Jill Blankenship sono coinvolte come sceneggiatrici e produttrici diche racconta il percorso che porta una teenager di una piccola cittadina alle incredibili altezze del multiverso. ...