Nanni | Centri polifunzionali finiti da anni | amministrazione latitante

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) – “Nella Roma del 2020 accade anche che due strutturefinite e pronte da, a Prato Fiorito e a Villaverde, non vengano prese in carico dal Comune di Roma”. Così in una nota Darioconsigliere del VI Municipio e presidente dell’associazione ER – Energie Romane. “Ho fatto personalmente dei sopralluoghi nelle due strutture e dispiace vederle chiuse e inutilizzate e con i caratteristici segni del degrado dovuto alla mancata gestione da parte delle istituzioni. Nei giorni scorsi ho anche scritto al dipartimento per sollecitare la presa in carico delle due strutture che sarebbero molto utili dal punto di vista sociale in quei territori, soprattutto per i giovani e per le persone anziane. Non vorrei – conclude– che dopo 5di disinteresse ...