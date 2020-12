Mulan e Fata Madrina Cercasi: disponibili le colonne sonore dei film Disney (Di venerdì 4 dicembre 2020) Disney ha annunciato che da oggi saranno disponibili le colonne sonore dei film intitolati Mulan e Fata Madrina Cercasi. Le colonne sonore di Mulan e Fata Madrina Cercasi, e il brano Come una bussola di Serena Rossi usato nel corto realizzato a favore di Make-A-Wish, sono disponibili da oggi su tutte le piattaforme digitali. I fan potranno quindi riascoltare le canzoni e le composizioni dei progetti disponibili in streaming sulla piattaforma di Disney+. La colonna sonora di Mulan, con musiche composte e dirette da Harry Gregson-Williams, è distribuita da Walt ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)ha annunciato che da oggi sarannoledeiintitolati. Ledi, e il brano Come una bussola di Serena Rossi usato nel corto realizzato a favore di Make-A-Wish, sonoda oggi su tutte le piattaforme digitali. I fan potranno quindi riascoltare le canzoni e le composizioni dei progettiin streaming sulla piattaforma di+. La colonna sonora di, con musiche composte e dirette da Harry Gregson-Williams, è distribuita da Walt ...

