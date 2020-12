MotoGP, Andrea Dovizioso verso un clamoroso ritorno. Può sostituire Marc Marquez alla Honda (Di venerdì 4 dicembre 2020) Andrea Dovizioso è al momento senza sella per il 2021. Il forlivese ha lasciato la Ducati dopo otto stagioni, caratterizzate da tre secondi posti nella classifica generale del Mondiale MotoGP, e il prossimo anno dovrebbe restare lontano dalle piste del massimo circuito. Il condizionale è d’obbligo, perché la terza operazione di Marc Marquez all’omero destro potrebbe aprire scenari interessanti per l’ex centauro della Scuderia di Borgo Panigale. La Honda potrebbe infatti cercare un sostituto esperto per rimpiazzare momentaneamente lo spagnolo e il nome del 34enne potrebbe essere in cima al taccuino della scuderia dell’Ala Dorata. Marc Marquez potrebbe necessitare di sei mesi di recupero dopo l’intervento chirurgico di ieri e potrebbe non rientrare prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020)è al momento senza sella per il 2021. Il forlivese ha lasciato la Ducati dopo otto stagioni, caratterizzate da tre secondi posti nella classifica generale del Mondiale, e il prossimo anno dovrebbe restare lontano dalle piste del massimo circuito. Il condizionale è d’obbligo, perché la terza operazione diall’omero destro potrebbe aprire scenari interessanti per l’ex centauro della Scuderia di Borgo Panigale. Lapotrebbe infatti cercare un sostituto esperto per rimpiazzare momentaneamente lo spagnolo e il nome del 34enne potrebbe essere in cima al taccuino della scuderia dell’Ala Dorata.potrebbe necessitare di sei mesi di recupero dopo l’intervento chirurgico di ieri e potrebbe non rientrare prima ...

