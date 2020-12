Montesano contro il governo Conte: vuole il modello svedese, ma da due giorni ha ceduto al Covid (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un episodio davvero singolare quello andato in onda durante la puntata di Dritto e Rovescio, con il collegamento che ha visto protagonista Enrico Montesano. Il famoso attore è stato spesso e volentieri associato a teorie complottiste, che è cosa diversa dal definirlo negazionista, alla luce di alcune sue uscite del recente passato apparse ai più discutibili. Come quella che abbiamo avuto modo di analizzare alcune settimane fa, in occasione di un battibecco tra il diretto interessato e le Forze dell’Ordine. In particolare, Montesano pare poco allineato al governo Conte, preferendo al Contempo il modello svedese. Montesano attacca il governo Conte invocando il modello svedese Come è ... Leggi su bufale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un episodio davvero singolare quello andato in onda durante la puntata di Dritto e Rovescio, con il collegamento che ha visto protagonista Enrico. Il famoso attore è stato spesso e volentieri associato a teorie complottiste, che è cosa diversa dal definirlo negazionista, alla luce di alcune sue uscite del recente passato apparse ai più discutibili. Come quella che abbiamo avuto modo di analizzare alcune settimane fa, in occasione di un battibecco tra il diretto interessato e le Forze dell’Ordine. In particolare,pare poco allineato al, preferendo almpo ilattacca ilinvocando ilCome è ...

