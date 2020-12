Mobilità, Voi Technology rafforza il suo team in Italia (Di venerdì 4 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Voi Technology, azienda svedese leader europea nel servizio sharing di monopattini elettrici, sta assumendo nuove figure manageriali in Italia.Magdalena Krenek entra nel team Italiano di Voi come General Manager, portando con sè una significativa esperienza nel settore della micro Mobilità urbana. “Ho condiviso fin da subito la mission e i valori di Voi: una realtà per cui la microMobilità non è solo un modo di fare business, ma il modo, ancora più importante oggi, per garantire ai cittadini una Mobilità sostenibile e sicura. Roma e Milano hanno segnato una tappa importante nel nostro percorso di crescita in Italia e intendiamo continuare a sostenere le città, aiutandole a disporre di una rete di trasporti più sostenibile”, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Voi, azienda svedese leader europea nel servizio sharing di monopattini elettrici, sta assumendo nuove figure manageriali in.Magdalena Krenek entra nelno di Voi come General Manager, portando con sè una significativa esperienza nel settore della microurbana. “Ho condiviso fin da subito la mission e i valori di Voi: una realtà per cui la micronon è solo un modo di fare business, ma il modo, ancora più importante oggi, per garantire ai cittadini unasostenibile e sicura. Roma e Milano hanno segnato una tappa importante nel nostro percorso di crescita ine intendiamo continuare a sostenere le città, aiutandole a disporre di una rete di trasporti più sostenibile”, ha ...

