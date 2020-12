Mobilità: bonus auto, moto e bici nella Legge di Bilancio 2021 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Con la Legge di Bilancio per il 2021 proseguono gli incentivi sulla Mobilità. Nel piano dell’esecutivo incentivi per acquisto di moto elettriche o ibride fino al 2026 e nuovi fondi per il bonus bici. Incentivi moto L’incentivo per l’acquisto di motociclette green è quello già previsto quest’anno, con un contributo del 30%, fino a un tetto di 3mila euro, sull’acquisto di moto elettriche ibride o nuove di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7 e, che sale al 40%, fino a un massimo di 4mila euro, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo (Euro 0, 1, 2 o 3 oppure oggetto di ritargatura obbligatoria) che si possiede da almeno 12 mesi, o che sia di proprietà, sempre dal almeno 12 mesi, di un ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Con ladiper ilproseguono gli incentivi sulla. Nel piano dell’esecutivo incentivi per acquisto dielettriche o ibride fino al 2026 e nuovi fondi per il. IncentiviL’incentivo per l’acquisto diciclette green è quello già previsto quest’anno, con un contributo del 30%, fino a un tetto di 3mila euro, sull’acquisto dielettriche ibride o nuove di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7 e, che sale al 40%, fino a un massimo di 4mila euro, in caso di contestuale rottamazione di un veicolo (Euro 0, 1, 2 o 3 oppure oggetto di ritargatura obbligatoria) che si possiede da almeno 12 mesi, o che sia di proprietà, sempre dal almeno 12 mesi, di un ...

