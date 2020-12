Miss Italia lascia la tv, l’edizione 2020 andrà in streaming (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per la prima volta in 40 anni non andrà in onda in tv Rivoluzionata a causa del Covid, l’edizione 2020 di Miss Italia sarà trasmessa quest’anno in streaming. Il 14 dicembre, giorno della finale, le 23 concorrenti si contenderanno il titolo, vinto nel 2019 da Caterina Stramare. La manifestazione ha già subito anche un rinvio, sarebbe dovuta avvenire a settembre, poi posticipata in questi giorni di dicembre, riducendo anche il numero delle finaliste rispetto agli altri anni. Tuttavia la madrina, Patrizia Mirigliani, non ha voluto rinunciare adattandosi all’emergenza sanitaria. Da qui l’edizione di quest’anno di Miss Italia si potrà seguire in diretta dai canali social della manifestazione. Le ragazze sfileranno sabato 12 dicembre ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per la prima volta in 40 anni nonin onda in tv Rivoluzionata a causa del Covid,disarà trasmessa quest’anno in. Il 14 dicembre, giorno della finale, le 23 concorrenti si contenderanno il titolo, vinto nel 2019 da Caterina Stramare. La manifestazione ha già subito anche un rinvio, sarebbe dovuta avvenire a settembre, poi posticipata in questi giorni di dicembre, riducendo anche il numero delle finaliste rispetto agli altri anni. Tuttavia la madrina, Patrizia Mirigliani, non ha voluto rinunciare adattandosi all’emergenza sanitaria. Da quidi quest’anno disi potrà seguire in diretta dai canali social della manifestazione. Le ragazze sfileranno sabato 12 dicembre ...

LIRRIVERENTE3 : Miss Italia, Marta Morsanutto di Ronchis per il Fvg alla finale nazionale - peterkama : Miss Italia, Marta Morsanutto di Ronchis per il Fvg alla finale nazionale - LaStampa : La Leone, 22 anni, è barista in estate e studentessa allo Iulm di Milano. - LaStampa : Alice, da Taggia a Roma per le finali di Miss Italia - GregGrosJacques : Penso che Miss/Mr Italia e i tutti i concorsi di bellezza in generale siano di una bassezza culturale aberrante -