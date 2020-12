'Mio padre senza Covid avrebbe vissuto altri 20 anni. E c'è chi pensa al Natale e allo sci' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uso questa foto perché è sfuocata, perché siamo noi e soprattutto perché siamo al Tempio, anche conosciuto come Stadio Luigi Ferraris di Genova. Un, anzi IL, campo da calcio, luogo (di provincia, a 5, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uso questa foto perché è sfuocata, perché siamo noi e soprattutto perché siamo al Tempio, anche conosciuto come Stadio Luigi Ferraris di Genova. Un, anzi IL, campo da calcio, luogo (di provincia, a 5, ...

HuffPostItalia : Adolf Hitler eletto in Namibia. 'Mio padre non sapeva chi fosse per questo mi ha chiamato così' - lauraboldrini : Ecco il mio intervento per il blog di HuffPost che il direttore Mattia Feltri ha deciso di non pubblicare perché ch… - RaiTre : «La mia prima chitarra era una racchetta, e chissà come sarebbe andata se mio padre non avesse pensato che ero brav… - chiara_valerio : RT @reppomanuno: Un ebreo in punto di morte chiama a se' i suoi cari: 'Sara, moglie mia dove sei?'. 'Sono qui, stai tranquillo'. 'Giuditta,… - NoEvilHero : RT @NoEvilHero: Invece del vaccino anti-covid gratuito mio padre vorrebbe riprendere la chemio interrotta. Sapete, ha detto che preferisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Mio padre "Mio padre senza Covid avrebbe vissuto altri 20 anni. E c'è chi pensa al Natale e allo sci" TGCOM Il drammatico appello del 43enne travolto da un tir e morto sulla Pontina: “Chi ha visto qualcosa parli”

“Grazie di vero cuore, a nome di mio figlio Raffaele”. Termina così l’accorato appello del padre dell’uomo falciato ed ucciso martedì mattina sulla Pontina, nel tragico incidente che è costato la vita ...

Valerio Scanu, ore di apprensione per il padre: "Ha il Covid. Ho difficoltà ad avere notizie"

Il padre di Valerio Scanu si trova in semi terapia intensiva dopo aver contratto il Coronavirus. La preoccupazione del cantante e il suo più grande desiderio per il prossimo Natale ...

“Grazie di vero cuore, a nome di mio figlio Raffaele”. Termina così l’accorato appello del padre dell’uomo falciato ed ucciso martedì mattina sulla Pontina, nel tragico incidente che è costato la vita ...Il padre di Valerio Scanu si trova in semi terapia intensiva dopo aver contratto il Coronavirus. La preoccupazione del cantante e il suo più grande desiderio per il prossimo Natale ...