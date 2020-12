Ministro Franceschini | non è che la Netflix della cultura diventa un altro Verybello?

Leggi su wired

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Foto: AP/LaPresse)Ildei Benili Dariosi è intestardito di nuovo. L’aveva detto alla fine del primo lockdown, e tutti speravamo che fosse una meteorica conseguenza del fatto che avesse finalmente scoperto le piattaforme di streaming durante l’isolamento. Dai Dario, lascia perdere, non si può fare. Invece no, ci è ricascato: vuole lanciarsi a tutti i costi in un’altra delle sue mirabolanti imprese, stavolta destinata a creare qualche poltrona in più in un consiglio di amministrazione e pochi altri vantaggi al sistema dello spettacolo eitaliano, devastato da chiusure spesso ingiustificate. I giornali la chiamano, al solito con sprezzo del ridicolo oltre che del pericolo, la. Quando un ...