Miley Cyrus dopo il divorzio: «Amerò per sempre Liam Hemsworth» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nelle parole di Miley Cyrus, non si è avuta alcuna traccia di risentimento. La cantante, che nei 2018 ha sposato Liam Hemsworth per divorziare pochi mesi più tardi, ha deciso di raccontare cosa abbia portato la coppia a maturare l’idea di una separazione. E, nonostante le illazioni avanzate dai media e le congetture su ipotetici livori della famiglia Hemsworth, sembra che niente di strano sia avvenuto tra gli ex coniugi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nelle parole di Miley Cyrus, non si è avuta alcuna traccia di risentimento. La cantante, che nei 2018 ha sposato Liam Hemsworth per divorziare pochi mesi più tardi, ha deciso di raccontare cosa abbia portato la coppia a maturare l’idea di una separazione. E, nonostante le illazioni avanzate dai media e le congetture su ipotetici livori della famiglia Hemsworth, sembra che niente di strano sia avvenuto tra gli ex coniugi.

