Milan, si ferma Kjaer: lesione di primo grado alla coscia destra (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uscito in anticipo nella gara di ieri sera in Europa League contro il Celtic, il Milan di Stefano Pioli dovrà fare a meno di Simon Kjaer. Il difensore rossonero ha riportato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra e farà un nuovo controllo tra circa sette giorni. Dunque, dopo Ibrahimovic altra pedina fondamentale per il Milan che resterà a i box. Foto: twitter Milan uff L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uscito in anticipo nella gara di ieri sera in Europa League contro il Celtic, ildi Stefano Pioli dovrà fare a meno di Simon. Il difensore rossonero ha riportato unadidel muscolo retto femorale dellae farà un nuovo controllo tra circa sette giorni. Dunque, dopo Ibrahimovic altra pedina fondamentale per ilche resterà a i box. Foto: twitteruff L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

