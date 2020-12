Milan | Kabak è la priorità | la richiesta dello Schalke

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilinsegueper rinforzare il reparto difensivo a gennaio. Lo04 chiede però 30 milioni per il giovane difensore turco Ilstacca il pass per i sedicesimi di Europa League e continua la corsa in testa alla classifica in Serie A. Inizio di stagione super per la squadra di Pioli, che cerca comunque un rinforzo in difesa per il mercato di gennaio. Ladi Maldini e Massara resta Ozan, giovane difensore in forza allo04. Il ‘Diavolo’ potrebbe presto accelerare per il giocatore come riporta il portale Todofichajes.com, anche se il sodalizio tedesco non sarebbe disposto a fare sconti e valuterebbe almeno 30 milioni di euro il suo gioiello. Leggi su Calcionews24.com