Milan, infortunio Kjaer: lesione di primo grado al retto femorale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dai controlli effettuati nel pomeriggio è emersa per Simon Kjaer lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra Dai controlli effettuati oggi pomeriggio è emersa per Simon Kjaer una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Verrà effettuato un nuovo controllo tra sette giorni per valutarne l’evoluzione. Il difensore danese, ricordiamo, era uscito anzitempo dal campo ieri sera durante il primo tempo di Milan-Celtic. Per restare aggiornato su tutte le notizie sul Milan vai su Milannews24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dai controlli effettuati nel pomeriggio è emersa per Simondidel muscolodella coscia destra Dai controlli effettuati oggi pomeriggio è emersa per Simonunadidel muscolodella coscia destra. Verrà effettuato un nuovo controllo tra sette giorni per valutarne l’evoluzione. Il difensore danese, ricordiamo, era uscito anzitempo dal campo ieri sera durante iltempo di-Celtic. Per restare aggiornato su tutte le notizie sulvai sunews24 Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Andrea #Conti fuori dai convocati di oggi con il #Celtic per scelta tecnica e non per infortunio #Milan - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Infortunio #Kjaer, ecco l’esito degli esami: per quanto starà fuori ? - SOSFanta : ?? FLASH - Infortunio #Kjaer, ecco l’esito degli esami: per quanto starà fuori ? - MilanPress_it : Nuovi controlli tra sette giorni ???? - BombeDiVlad : ??? #Milan, ecco le ultime sull'infortunio di #Kjaer #LeBombeDiVlad #LBDV -