Milan | il verdetto dei risultati | Ibrahimovic non è indispensabile

Leggi su serieanews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ilnon ha mai perso in questa stagione senza: la crescita dei rossoneri prosegue pure senza il gigante di Malmo Ilnon è affetto dalla dipendenza di Ibra. Gli esami “clinici” ai quali si è sottoposta la squadra di Stefano Pioli in questa stagione lo hanno certificato. I rossoneri non hanno perso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.