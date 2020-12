Milan | il d s del Marsiglia su Thauvin | «L’intromissione dei rossoneri non facilita il rinnovo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 dicembre 2020), grande obiettivo di mercato del, è in contatto con la propria società per ildi contratto. Ecco le ultime Albert Valentin, direttore sportivo del, ha parlato di Floriane deldi Paolo Maldini nella trattativa fra il club francese ed il giocatore per ildi contratto. Il DS dell’OM, facendo seguito a quanto detto da Villas Boas, ha dichiarato a Telefoot: «Non voglio fare polemica con Maldini e il, loro stanno facendo un buon lavoro.per? Stiamo lavorando, ne abbiamo parlato con l’agente ma la situazione è difficile. Le parole di Maldini hanno complicato la situazione». Leggi su Calcionews24.com